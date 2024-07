Addio Pino D’Angiò | il cantautore napoletano morto a 71 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è spento nel tardo pomeriggio odierno. ll, all'anagrafe Giuseppe Chierchia, è venuto a mancare all'età di 71. NegliOttanta fu artefice di diversi successi musicali, in particolare con il singolo Ma quale idea, grazie al quale ha raggiunto la popolarità in Italia e all'estero, in particolar modo in Spagna, dove il brano rimase al vertice della hit parade per quattordici settimane nel 1981. Dopo una lunga assenza per motivi di salute,è tornato protagonista durante il Festival di Sanremo 2024 con la cover 'Ma quale idea', cantata in versione moderna insieme ai Bnkr44. Era sposato dal 1979 con Maria Teresa e aveva un figlio, Francesco, nato nel 1991.