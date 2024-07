Accuse a Chico Forti lui si difende dal carcere | Mai parlato di ' ndrangheta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) «Sono sconcertato. Io non ho mai detto né pensato una cosa del genere. Sarei un pazzo, proprio ora che ho la possibilità di sperare nella libertà». È l'incredula reazione diall'apertura di un fascicolo della Procura di Verona sulle rivelazioni di un detenuto, che tira in ballo l'italiano, condannato per omicidio negli Stati Uniti, in una sordida storia al vaglio degli inquirenti., rientrato in Italia a maggio scorso dopo 24 anni di prigione in Florida, si trova neldi Montorio per scontare la sua pena. È lì che avrebbe fatto la proposta indecente a un uomo vicino a un clan della '. Secondo il racconto del suo interlocutore, l'ex produttore tv, infastidito dalle pesanti critiche del Fatto Quotidiano che all'indomani del suo rientro aveva titolato «Benvenuto assassino», avrebbe chiesto al compagno di galera di contattare qualche 'ndranghetista per zittire il direttore Marco Travaglio, Selvaggia Lucarelli e una terza persone di cui, però, il detenuto non ricorda il nome.