Zapping con Altre di B | Il nostro nuovo album sull’arte di scegliere

(Di venerdì 5 luglio 2024) Serata di festeggiamenti oggi a Frida nel Parco. Festa per i 15 anni dell’etichetta Wwnbb Collective, e per unEp di una band nata sotto le Torri: i bolognesidi B che presenteranno. Unlavoro dopo i quattro precedenti– There’s a million better bands, Sport, Miranda! e Sdeng– che stasera si potrà ascoltare dal vivo. "– spiega il gruppo composto dal cantante Giacomo Gelati, Giovanni Ruggeri, Andrea Ortolani e Luca Lovisetto – è il primointeramente autoprodotto e autofinanziato da noi: una scelta che dopo 19 anni di attività della band è stata il coronamento di un sogno, dato che ci siamo costruiti la sala prove in un granaio nella campagna bolognese e quello è diventato il luogo sacro degli ultimi anni.