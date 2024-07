Vox lascia Ecr il gruppo europeo dei conservatori guidato da Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) VoxEcr, ildei, di cui la premier Giorgiaè presidente. La delegazione del partito spagnolo ultraconservatore (composta da 6 eurodeputati) guidata da Santiago Abascal aderirà al nuovoPatrioti per l'Europa - promosso in particolare dal primo ministro ungherese Viktor Orbán. Vox ha motivato la scelta parlando in una nota ufficiale di "un'opportunità storica". In ogni caso, aggiungono, "Giorgiarimarrà sempre un'amica e un alleata". A maggio la presidente del Consiglio era stata ospite, seppur in videocollegamento, in una delle ultime kermesse del partito spagnolo prima delle europee. Nel frattempo la Lega, che insieme al Rassemblement National di Marine Le Pen guarda sempre con maggiore interesse aldei Patrioti europei, ha salutato con soddisfazione il cambio di casacca: "L’adesione degli spagnoli di Vox è un segnale importantissimo.