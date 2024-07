Vigili Fuoco a Caserta testate nuove attrezzature per incidenti e roghi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024). Un’esercitazione pratica per testare l’efficacia e l’efficienza didedicate allo spegnimento degli incendi e agli interventi perstradali si è svolta al comando provinciale deideldi. Organizzata e presieduta dal comandante provinciale Paolo Massimi, l’esercitazione ha visto ideltestare nuovi divaricatori, seghe e cesoie elettriche a batterie ricaricabili. Si tratta diparticolarmente utili in caso di soccorso per creare accessi tra le lamiere delle auto incidentate, che sono dotate di lame ad alta resistenza e di batterie che garantiscono una lunga autonomia di lavoro. Sono stati inoltre testati nuovi sistemi per l’estinzione degli incendi ad alta efficienza, specificamente progettati per spegnere rapidamente fuochi che coinvolgono materiali facilmente infiammabili.