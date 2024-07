Uomini e Donne Angela Nasti si è fidanzata con un calciatore della nazionale italiana | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 5 luglio 2024)si ècon un? Stando a quanto circola sul web così sembrerebbe. Dopo la storia naufragata con Pierluigi Gollini e il presunto flirt (mai confermato) con ildi seria A Riccardo Sottil, l’ex tronista distarebbe frequentando un altro. Questa volta si tratterebbe di un professionista che ha fatto partenostra: Gianluca Scamacca. Classe 1999, è nato a Roma il 1 gennaio e ha appena 25 anni; è uno dei giocatori italiani momentaneamente più di rilievo, attaccante dell’Atalanta enostra. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe lui l’uomo misterioso che avrebbe fatto colpo sulla bella. Come riportato dal portale VeryInutiPeople, i due sarebbero in questo momento in vacanza insieme a Ibiza, in compagnia di amici comuni: Andrea Maestrelli (ex gieffino) e laSveva.