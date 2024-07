Un campino intitolato a Mattia Giani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lavori in corso anche nel segno del ricordo di, il calciatore di 26 anni morto il 15 aprile scorso dopo un malore accusato in campo il giorno precedente, durante la partita tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, la sua squadra. "ha fatto il catechismo nella nostra parrocchia, era un ragazzo di qui, e quindi ci sembrava bello che, rimettendo a posto il, lo intitolassimo alla sua memoria", le parole di padre Francesco Brasa, parroco di San Romano. Un gruppo di volontari della parrocchia della Madonna sta lavorando da giorni per rimettere a posto il campo di calcetto che "verrà dedicato al nostro", si legge in un messaggio della parrocchia. "Un grande grazie ai nostri presepisti e ad altri collaboratori che, oltre al magnifico e oneroso lavoro nei mesi intorno al Natale, assicurano una costante manutenzione di tutta la nostra struttura", ancora il post della parrocchia.