Tuttosport – Il punto sul mercato Juve da Chiesa a Zaccagni | tutta l’agenda di Giuntoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-05 18:55:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di: Cristianocontinua a lavorare per regalare a Thiago Motta la migliorntus possibile nella stagione 2024/2025. Il nodo più importante da sciogliere è quello inerente a Federico, con la situazione che sembra scaldarsi. La Roma tratta in modo serio, ora è questione di limare la distanza tra richiesta (almeno 25 milioni) e offerta (20). Il valore di libro di Fede è di circa 14 milioni, quindi si andrebbe comunque a generare una plusvalenza. Se la Vecchia Signora riuscisse a vendere l’esterno azzurro, i soldi ottenuti andrebbero per il “fondo” Koopmeiners. L’Atalanta chiede sempre moltissimo (60 milioni), ma i bianconeri provano ad inserire Huijsen nella trattativa.