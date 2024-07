Tragedia in bicicletta Nicholas muore a 17 anni | aveva appena finito il suo turno di stage

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)non ce l’ha fatta: il ragazzo è morto a 17dopo aver lottato per due giorni nel reparto di rianimazione. La tragica notizia ha devastato la sua famiglia: papà Marco, la mamma e il fratello. Nonostante le gravi ferite riportate nell’incidente, tutti speravano in una ripresa di, ma purtroppo non è stato così. I carabinieri stanno indagando per chiarire le circostanze dell’incidente.Birchiarello è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza. Il ragazzo era caduto in bici da un’altezza di due metri nei pressi di un ponte. Alcuni automobilisti di passaggio hanno visto il corpo del giovane privo di coscienza e hanno dato l’allarme. Attualmente non è ancora chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o se nell’incidente siano coinvolti altri mezzi.