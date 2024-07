Sunak ' spiace mi prendo la responsabilità della sconfitta'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Mi die mitutta la". Lo ha detto a Downing Street il premier conservatore uscente Rishinel suo ultimo discorso al Regno Unito dopo il disastroso tracollo dei Tory nelle elezioni politiche prima di andare a Buckingham Palace da re Carlo III e rassegnare le sue dimissioni. "Tra poco incontrerò Sua Maestà il Re per presentare le mie dimissioni da primo ministro del Paese. Vorrei dire prima di tutto che mi di(I'm sorry)" - ha detto-. Ho dato tutto me stesso in questo lavoro, ma avete inviato un chiaro segnale che il governo del Regno Unito deve cambiare e il vostro è l'unico giudizio che conta. Ho sentito la vostra rabbia, la vostra delusione. E mi assumo ladi questa".