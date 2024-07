Sinner non sbaglia | batte Kecmanovic e vola agli ottavi di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il numero uno al mondo non. Sul campo del Centre Court, Jannikha supertoa in tre set il serbo Miomird ètodi finale di, dove affronterà uno tra Ben Shelton, tra i pochi che sono riusciti arlo, o Denis Shapovalov, genio e sregolatezza. Entrambi sono mancini. Il pronostico era a favore dell’italiano, che in passato era sempre riuscito a imporsi sul 52° del ranking Atp, e il campo ha perfettamente rispettato le previsioni. Leggi anche: “Vi ripudio!”. Del Debbio furioso con gli ospiti, caos in studio: cosa è successo a Dritto e Rovescio Troppofin dall’inizio, con Kecmanovic in difficoltà fin dalle prime battute del primo set.si è permesso il lusso di piazzare degli ace, èto sul 4-0, ha tenuto il servizio e ha chiuso con solidità da fondocampo per il 6-1.