Schiaffo agli eroi del ’44 Indagini sulla destra estrema

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un’offesa sopra i volti di Gianni Mineo e Giuseppe Rosadi, due partigiani che salvarono 209 ostaggi dei nazisti. Li salvarono un attimo prima che i mitra consumassero l’ennesima strage. Chiassa Superiore, alle porte di Arezzo: 29 giugno 1944, lo stesso giorno dell’eccidio di Civitella. L’insulto è stato impresso nel murales che ricorda Mineo e Rosadi proprio nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario. Gli uomini della Digos indagano sull’episodio, il secondo nell’arco di pochi mesi, sempre contro quel monumento alla memoria: era il 25 aprile e il raid non è casuale. Dalla questura di Arezzo è partita la segnalazione al Viminale come prevede la procedura in questi casi. Atti vandalici tenuti sempre sotto la lente degli investigatori, ma sui quali in questo momento si stringono le me dei controlli.