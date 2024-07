Rilanciare Cajuste Lindstrom e Mazzocchi è una delle missioni di Conte al Napoli Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ladello Sport oggi scrive dell’altra missione di Antonioal, “quella che prevede die rivalutare una rosa uscita ridimensionata dalla stagione post scudetto. In molti hanno visto crollare il proprio valore. Altri, invece, non sono riusciti a dimostrare di essere da. C’è da salvaguardare gli investimenti fatti nelle ultime due sessioni di mercato: tre acquisti per 40 milioni. Parliamo di Jens, preso dal Rennes per 12 milioni, di Jesp, arrivato dall’Eintracht per 25 milioni (5 per il prestito più 20 per l’obbligo di riscatto), di Pasquale, acquistato a gennaio per 3 milioni dalla Salernitana.punta su tutti e tre, convinto di poterli rigenerare: l’altra missione, allora, è ridargli fiducia.