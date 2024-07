Quella cena insieme prima della tragedia | le ultime ore della coppia morta nel Po

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Santarcangelo di Romagna (Rimini), 5 luglio 2024 – Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, 53 e 51 anni, erano originari del Casalasco, nella bassa cremonese, ma dal 2018 abitavano a Santarcangelo, in via Terranova,ai due figli minorenni, dove si erano trasferiti per motivi lavorativi. Lui lavorava come Oss a Rimini, mentre lei risultava al momento disoccupata, anche se saltuariamente si occupava delle pulizie all’interno del condominio. Secondo alcune testimonianze, non formavano più unada diversi mesi, almeno dallo scorso dicembre, riferisce qualcuno. Tuttavia erano rimasti in buoni rapporti e continuavano di tanto in tanto a vedersi e a trascorrere del tempo. Lui si era trasferito in un albergo/B&B, a pochi chilometri di distanza dalla casa, e spesso lo si vedeva da quelle parti.