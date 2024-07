Portogallo-Francia | programma e telecronisti Sky e Rai quarti Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ile isu Sky e Rai di, match valido per idi finale di. Al Volksparkstadion di Amburgo due squadre che non hanno convinto fin qui, ma che restano assolute favorite per la vittoria finale, si sfidano anzitempo e una delle due saluterà mestamente, mentre l’altra continuerà nel proprio percorso trionfale. Entrambe devono alzare il livello: chi riuscirà a trionfare? Appuntamento alle ore 21 di venerdì 5 luglio. COME SEGUIRE IL MATCH DIFFIDATI REGOLAMENTO SEGUI LA DIRETTA TESTUALE IDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.