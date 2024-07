Paziente infettivo fugge dall’ospedale Morelli evacuato un autobus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una pattuglia dei carabinieri di Morbegno ieri attorno alle 13 ha bloccato un bus in partenza dalla stazione di Morbegno perché a bordo c’era un malato che si era allontanatodi Sondalo senza avvisare nessuno. L’uomo era stato posto in isolamento all’interno del nosocomio perché aveva contratto la tubercolosi, quando medici e infermieri si sono accorti della sua assenza, in tarda mattinata, hanno immediatamente dato l’allarme. I carabinieri hanno ricostruito i suoi spostamenti e sono riusciti a intercettarlo a Morbegno, sull’partito da Tirano alle 11.29, con la mascherina Ffp2 che gli avevano dato nel suo soggiorno in ospedale sul volto, ma circondato dagli altri passeggeri. L’automezzo è statoe disinfettato e ilè stato riaccompagnato dai carabinieri in ospedale.