Orbán vola a Mosca per incontrare l’amico Putin e intanto scippa Vox ai conservatori della Meloni

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo aver preso le redini del Consiglio Europeo e intrapreso un viaggio a Kiev perVolodymyr Zelensky al fine di spingere per il “cessate il fuoco” con la Russia, Viktorto anche aper un faccia a faccia conVladimir. Se già la sortita in Ucraina aveva destato non poco stupore, scatenando la risposta stizzita del leader di Kiev che gli aveva ribadito l’indisponibilità a trattare cessioni territoriali, il summit con lo zar ha alzato ulteriormente la tensione con il leader di Kiev e con l’intera Unione Europea che, dopo l’inevitabile stupore, ha preso le distanze dal primo ministro di Budapest. “La visita del primo ministro Viktorsi svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia” in quanto “non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell’Ue per visitare” e “non rappresenta l’Ue in alcuna forma” ha tuonato l’Alto rappresentante UE, Josep Borrell.