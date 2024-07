Note sotto le stelle ai Giardini Ducali Andrea Govoni ed Eileen Rose Band

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Altro appuntamento imperdibile del cartellone dei ‘d’Estate’, che per l’edizione 2024 propone un programma ricco di musica, spettacoli e incontri, e numerosi appuntamenti fino a settembre nei cortili del centro storico, nei parchi cittadini e nelle polisportive. Domenica, alle 21, ai Giardinali, con ingresso libero e gratuito, si terrà il concerto di, cantautore e musicista modenese. Con lui, unad’eccezione: Roberto Dell’Era, basso degli Afterhours; Alessandro Deidda, batteria de Le Vibrazioni; Tao, storico chitarrista di Alberto Fortis; Anna Bazueva al flauto traverso;Biviano al sax; Simone Rossetti Bazzaro, già violinista per big della musica italiana ed internazionale come Zucchero, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni; Antonio Cortesi al violoncello.