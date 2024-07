MotoGP Viñales si candida a mina vagante nel GP di Germania 5 Bagnaia Marquez caduto e fuori dal Q2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Mavericksi esalta nel venerdì del Sachsenring e dole pre-qualifiche del Gran Premio di2024, valido come nono capitolo stagionale del Mondiale. Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha stabilito il nuovo record del tortuoso circuito tedesco in 1’19?622,ndosi al ruolo di possibileper le posizioni di vertice nella Sprint e nella gara lunga., sulla pista più corta del campionato, ha fatto la differenza nel time-attack con un giro eccezionale che gli ha consentito di infliggere dei distacchi importanti al resto della concorrenza. Seconda posizione a 340 millesimi dalla vetta per la Ducati Pramac del leader iridato Jorge Martin, mentre Aprilia può sorridere anche per il terzo posto del portoghese Miguel Oliveira a 362 millesimi dalla testa.