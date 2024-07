MotoGp gli orari del Gp di Germania 2024 al Sachsenring | dove vedere qualifiche sprint e gara Sky Now Tv8

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nemmeno il tempo di riprendersi dallo spettacolo di un circuito storico come Assen e lariparte da un’altra pietra miliare del suo calendario: l’appuntamento con il Gp dial. È io circuito di Marc Marquez, che qui ha vinto in 11 occasioni: una in Moto3, due in Moto2 e ben otto in. La grande occasione per interrompere il lungo digiuno con la vittoria e dimenticare le delusioni in Olanda,sono arrivate solo cadute e una penalizzazione. Da capire se saranno d’accordo Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che nel frattempo duellano per il Mondiale: l’italiano è sempre più vicino allo spagnolo, che ora ha 10 punti di vantaggio. La certezza è che sarà un’altra battaglia Ducati, con Aprilia e Ktm che proveranno almeno a lottare per il podio.