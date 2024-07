Moto3 Nepa il più veloce del venerdì al Sachsenring In scia Ortolà e Alonso bene anche Lunetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Stefanobatte un colpo e chiude ildelcon il miglior tempo assoluto nella P1 del Gran Premio di Germania 2024, valevole come nono round stagionale del Mondiale. L’azzurro del team MTA ha stoppato il cronometro in 1’25?283, sfiorando il record della pista tedesca e candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del fine settimana. Subito alle spalle del nostro portacolori si sono inseriti tre big della categoria come Ivan, 2° a soli 31 millesimi dalla vetta, il leader del campionato David, 3° a 64 millesimi proprio grazie all’ultimo giro, e Collin Veijer, 4° a 96 millesimi con l’Husqvarna. Distacco minimoper la Honda Leopard di Angel Piqueras, 5° a 115 millesimi dalla testa. Tutti gli altri, a partire dal sesto posto di Taiyo Furusato, accusano invece dai tre decimi in su di gap dalla prestazione di