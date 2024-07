Lui la tradisce Bomba gossip su Filippo Bisciglia | E Pamela Camassa cosa fa…

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Davvero clamorosa la notizia che sta circolando sue la sua compagna. Proprio mentre è in corso la nuova edizione di Temptation Island, con lui alla conduzione, sul presentatore Mediaset è arrivata una segnalazione molto importante ed inaspettata. Avrebbe infatti avuto degli atteggiamenti che non sarebbero da persona impegnata.non è intervenuto sulla questione e nemmeno la compagnaha rotto il silenzio finora. Ma l’accusa nei confronti del conduttore di Temptation Island è veramente pesante, quindi non è assolutamente da escludere che possano esserci degli interventi chiarificatori, dato che non si potrà restare impassibili davanti a questo rumor. Leggi anche: “Ti amerò per tutta la vita”.