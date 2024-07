L’Italia continua a ottenere i fondi del Pnrr dall’Europa ma ne ha spesi meno della metà

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il governo ha recentemente festeggiato il versamento da parte dell'Uequinta rata deidel, mentre è stata inviata a Bruxelles la richiesta per la sesta tranche. Sul Piano nazione di ripresa e resilienza però si allunga l'ombra delle difficoltà nella spesa effettiva dei miliardi di prestiti e sovvenzioni, da completare obbligatoriamente entro il 2026. Per ora, solo 49miliardi sui 102 fino ad adesso ottenuti risultano. Ma per paradosso, nessuno sa davvero se questa sia la cifra reale: colpa di un sistema di rendicontazione troppo complesso, che ha accumulato mesi di ritardi sui dati. .