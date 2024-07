Globi d’Oro 2024 intervista esclusiva a Paola Cortellesi | La presenza delle donne nel cinema è un segnale di cambiamento culturale importante Quando ho scritto il film mai avrei pensato che avrebbe avuto questo successo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo aver conquistato 6 David di Donatello e 20 Nastri d’Argento,si è aggiudicata anche il Globoper la sua opera prima “C’è ancora domani”. Durante la cerimonia che si è tenuta ieri nei giardini dell’Accademia Tedesca Villa Massimo a Roma, all’attrice è stato consegnato l’riconoscimento per il migliorassegnato dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia. Con 36 milioni di incassi raccolti in Italia, ilsi conferma non solo un trionfo italiano ma anche internazionale.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in. L’attrice, elegantissima in un completo blu, si è detta ancora una volta meravigliata per lo straordinarioottenuto dalchepotuto concorrere anche per gli Oscar.