Giubileo Gualtieri | Reperti trovati a Piazza Pia già spostati

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Sono appena stato nel cantiere diPia, i nuovi ritrovamenti sono già stati. Ho visto il Portico di Caligola e il bellissimo tubo di piombo col nome dell’imperatore: manca solo l’ultimo pezzo di muro che sarà spostato a breve. E quindi grazie a questo spostamento a tempi di record il cantiere è ripreso. La Fullonica è già stata smontata, è in più di 40 casse e anche questi ritrovamenti vengono in tempi rapidissimi catalogati, studiati, analizzati e. Il cantiere dunque è ripartito già da giorni, rispettando i tempi e stiamo proprio adesso scavando il sottovia”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), a proposito dei nuovi ritrovamenti archeologici rinvenuti nel cantiere diPia, a Roma. “Si tratta di un lavoro senza precedenti per rapidità e complessità e ci sta regalando continue sorprese.