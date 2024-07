Geotermia toscana celebrati i 120 anni dall’accensione delle prime cinque lampadine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pisa, 5 luglio 2024 – Laieri ha celebrato a Larderello i 120dal giorno in cui - era il 4 luglio 1904 - il Principe Ginori Conti accese legrazie al vapore contenuto nel cuore della Terra. Copia del prototipo della macchina con cui il Principe, per la prima volta nella storia dell’umanità, accese legrazie all’energia geotermica, è ospitata nel Museo della. Nell’ala monumentale del primo piano si trova anche la ricostruzione dell’antica abitazione del Conte De Larderel e poi dei suoi eredi e il bastone con cui si narra che il Principe misurasse la potenza dei pozzi, in base a quanto il getto di vapore uscente dalla nuova perforazione sollevasse il bastone stesso. Per l’occasione, ieri, Enel Green Power ha esposto sulla facciata del Palazzo del Museo dellala grande effigie dell’esperimento del Principe Ginori Conti del 4 luglio 1904.