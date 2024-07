F1 Norris svetta in FP1 a Silverstone ma Red Bull e Mercedes sono vicine Prove comparative in casa Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Landovuole mettersi alle spalle la delusione di Spielberg e parte forte nel weekend di, stampando il miglior tempo assoluto nella prima sessione dilibere del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 1’27?420 il crono messo a referto dall’inglese della McLaren, subito a suo agio tra i curvoni della pista diha sfruttato abbastanza bene la gomma morbida, chiudendo con un vantaggio di 134 millesimi sull’Aston Martin del sorprendente Lance Stroll e 211 millesimi sull’altra MCL38 del compagno di squadra australiano Oscar Piastri (bloccato da un problema di affidabilità a dieci minuti dalla fine) a parità di mescola. Degna di nota però la prestazione di chi ha scelto di non usare la soft in FP1, concentrandosi sugli pneumatici a banda gialla o bianca.