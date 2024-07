Copa America 2024 | l’Argentina batte ai rigori l’Ecuador e va in semifinale decisive le parate di Martinez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Seè indi, gran parte del merito va a Emiliano, man of the match del quarto di finale contro. Con le suenella lotteria dei, il portiere dell’Aston Villa ha infatti regalato il passaggio del turno ai campioni del mondo e la possibilità di continuare a sognare il titolo. La Selecciòn aveva sbloccato la gara al 35? con Lisandro, maera sempre rimasto in partita, andando più volte vicino al pari. Dopo il rigore sbagliato da Valencia a inizio ripresa, l’1-1 è arrivato nel secondo minuto di recupero ed a siglarlo è stato Rodriguez. Si è dunque giunti ai calci di rigore e la lotteria si è aperta con un errore a sorpresa di Lionel Messi. Poco male perché il “Dibu” ci ha messo una pezza, ipnotizzando Mena e Minda, esibendosi anche nella sua danza celebrativa.