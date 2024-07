Chico Forti l’aspetto più inquietante è che possa candidarsi davvero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)ingaggia i picchiatori mafiosi per dare una lezione a Travaglio e Lucarelli? Non sappiamo oggi cosa ci sia di vero, ma sappiamo che è senz’altro verosimile. Verosimile perché è stata ormai pericolosamente sdoganata la insofferenza verso le voci libere, verso il giornalismo investigativo. La destra meloniana, degna erede del Berlusconi-bulgaro che ottiene l’epurazione di Biagi, Santoro e Luttazzi, continua a colpire la legittimazione stessa del giornalismo-giornalismo: ha cominciato la Colosimo, Presidente della Commissione Antimafia, portando in audizione il direttore di Domani, Fittipaldi, e domandandogli se fosse moralmente lecito pubblicare informazioni non note, ma vere e di rilevanza pubblica (nella fattispecie i compensi ricevuti da Crosetto prima di diventare ministro).