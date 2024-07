Caos sulla linea dell’Alta velocità Milano-Roma | ritardi e cancellazioni per un guasto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Treni in ritardo di oltre due oreferroviaria. A causare i disagi, come comunicato da Trenitalia, è stato un, che ha provocato notevoli problemi per i viaggiatori: “Sono in corso da questa mattina accertamenti”. Non è stato precisato con chiarezza cosa si accaduto. I tecnici sono al lavoro sul posto per far in modo che la circolazione torni alla normalità nel minor tempo possibile.Leggi anche: Orban alla corte di Putin, la furia dei leader europei. E se lo cacciassimo? A causa di questo problema, la circolazione è fortemente rallentata lungo laferroviaria, si legge sul sito ‘Notizie Infomobilità’ di Trenitalia, per accertamenti tra Settebagni e Capena. I disagi sono iniziati poco prima delle ore 13.