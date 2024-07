Calcio Tutte le date di inizio Coppe e Campionati regionali Marche

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’elenco delle attuali aventi diritto al campionato di Eccellenza ed ai due Gironi della Promozione. Gli orari ufficiali didelle gare VALLESINA, 5 luglio 2024 – Rese note ledididella stagione sportiva 2024-25. Fischio d’della Coppa Italia di Eccellenza e Coppa Italia di Promozioneper il weekend del 31 agosto e 1 settembre mentre la settimana successiva, il 7 e l’8 settembre inizieranno i rispettivioltre alla Coppadi Prima Categoria e Coppadi Seconda Categoria. Sabato 21 e domenica 23 settembre via aidi Prima e Seconda Categoria e Juniores. Da definire l’della Terza Categoria. Definite invece leper le iscrizioni, dal 10 luglio al 26 luglio per Eccellenza e Promozione e pochi giorni dopo per Prima e Seconda Categoria.