Wimbledon Djokovic cede un set e impiega 3 ore per venire a capo del n 277 Fearnley

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il caso di dirlo, Novakha portato a casa la pelle nel secondo turno del torneo di. Il sette-volte vincitore dei Championship (n.2 del ranking) è stato costretto ad andare oltre le tre ore di gioco contro la wild-card, Jacob(n.277 del ranking). Nole ha palesato una condizione fisica non perfetta, facendo fatica soprattutto negli spostamenti verso destra, ovvero sul ginocchio operato. Di conseguenza, non è stata una prestazione entusiasmante. Tuttavia, con grande esperienza e classe, il fuoriclasse nativo di Belgrado l’ha spuntata con lo score di 6-3 6-4 5-7 7-5. Pensando al passato,perse un set da giocatori particolarmente indietro in classifica, a livello Major, contro Laurent Recouderc nel Roland Garros del 2007 e Donald Young (n.