Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 15 | 30

(Di giovedì 4 luglio 2024)4 LUGLIOORE 13.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E LABARO, IN DIREZIONE CENTRO LA CIRCONE È REGOLARE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DA SPINACETO A CASTEL DI LEVA, IN DIREZIONE LATINA SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, VERSO IL RACCORDO ANULARE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO AÈ IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRÀ AVANTI FINO FINOALLE 16.30 APERTA AL MOMENTO LA METRO C, CHIUSE LE LINEE A, B E B1 ANCHE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE POSSIBLI RISUZIONI PER LE LINEE DI SUPERFICIE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.