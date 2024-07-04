Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 15:30 (Di giovedì 4 luglio 2024) Viabilità 4 LUGLIO 2024 ORE 13.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E LABARO, IN DIREZIONE CENTRO LA CIRCOLazioNE È REGOLARE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DA SPINACETO A CASTEL DI LEVA, IN DIREZIONE LATINA SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, VERSO IL RACCORDO ANULARE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma È IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRÀ AVANTI FINO FINOALLE 16.30 APERTA AL MOMENTO LA METRO C, CHIUSE LE LINEE A, B E B1 ANCHE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE POSSIBLI RISUZIONI PER LE LINEE DI SUPERFICIE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 4 LUGLIO 2024 ORE 12. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA È LA CAUSA DELLE CODE TRA PRIMA PORTA E LABARO, IN DIREZIONE CENTRO PER TRAFFICO AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, SEMPRE VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA è IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRà AVANTI FINO FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 11:30 - 30 CHIUSE TUTTE LE LINEE METROPOLITANE ANCHE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE POSSIBLI RISUZIONI PER LE LINEE DI SUPERFICIE SERVIZIO REGOLARE SULLE RETI BUSROMA TPL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RISOLTI I DUE INCIDENTI IL PRIMO TRA CASTELNUOVO D PORTO E SETTEBAGNI E L’ALTRO INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, ENTRAMBI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA CODE SULL’AURELIA PER LAVORI, SIAMO NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, IN USCITA SEMPRE PER LAVORI MA SULLA PONTINA SI STA IN CODA DA CASTEL ROMANO A VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA è IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRà AVANTI FINO FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 10:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 4 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SONO DUE GLI INCIDENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IL PRIMO TRA CASTELNUOVO D PORTO E SETTEBAGNI, COINVOLTI 2 AUTO E UN MEZZO PESANTE L’ALTRO INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER KLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA UNA VETTURA E UN MEZZO PESANTE, CODE NEI DUE CASI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E DIRAMAZIONE RONMA NORD CI SPOSTIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZONE ROMA SUD ALLA LAURENTINA RISOLTO POI L’INCIDENTE IN INTERNA CODE RESIDUE DALLA LAURENTINA ALLA ROMA-FIUMICINO CI SPOSTIAMO A SUD SULLA FLACCA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, CIRCOLAZIONE REGOLARE NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO DI 8 ORE SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC FINO ALLE 16. romadailynews
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