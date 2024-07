Valentino Rossi di nuovo papà | la compagna Francesca è incinta | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un'altra gioia fuori dalla pista per: la piccola Giulia avrà presto una sorellina. L'annuncio è arrivato direttamente dal pluricampione del mondo e dalla Sofia Novello. L'ex pilota della MotoGP, vestito da dottore, tiene in braccio la piccola Giulietta mentre è intento ad ascoltare la pancia della. "E' sicuramente una femmina, Dottore!" – scrive nel post -. La Franci è, aspettiamo un'altra bambina".