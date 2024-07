Un’ape punge l’occhio di un uomo e il pungiglione rimane conficcato nell’iride | il caso raro analizzato dai medici del Wills Eye Hospital

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ununico eche ha destato l’interesse del mondo dellana. A farne le spese però è stato un 55enne di Philadelphia, negli Stati Uniti, che ha avuto una brutta disavventura.infatti, forse infastidita dall’, ha puntodestro del malcapitato. Spaventatissima la vittima si è precipitata al pronto soccorso, ma inon hanno rimosso completamente ildell’ape, anche perché è rimasto fisso. Dopo due giorni le condizioni del paziente sono diventate gravi e si è deciso di ricoverarlo allaEye, una dei centri più rinomati specializzati nel campo oculistico. Ilè stato pubblicato sulla rivista scientifica The New England Journal ofne (qui l’articolo) e si riportano le condizioni delall’arrivo in ospedale: insanguinato e con una infiammazione estesa a coinvolgere anche la cornea e la membrana protettiva della sclera.