Un top club sta pensando a Bisseck per l’estate | le ultime sul centrale tedesco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una big a livello internazionale staa Yannper arricchire la sua difesa in vista della prossima stagione. Di seguito i dettagli sulla situazione di mercato legata al. L’IPOTESI – Il Real Madrid ha inserito nel suo taccuino il nome di Yannper un suo possibile ingaggio nella finestra estiva di calciomercato. Il calciatore, disimpegnatosi al meglio con l’Inter nella sua prima stagione in nerazzurro, costituisce uno dei profili su cui si è concentrata l’attenzione dei madrileni per sostituire Nacho, trasferitosi in estate all’Al-Qadsiah. Le prestazioni del classe 2000 hanno inevitabilmente colpito quello che è attualmente il calciatore più importante al mondo, ma la posizione dell’Inter non è al momento nota.