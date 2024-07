Trump ci ricasca gli insulti a Biden e Kamala Harris dal campo di golf finiscono in rete | Il vecchio si ritiri lei patetica video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024)ci. O ci vuolere? Fatto sta che unche lo pizzica su unacar mentre si profonde incontrofinisce sui social e diventa virale in breve. E testimonia come, sotto sotto (neanche poi tanto), dopo averlo attaccato, delegittimato e denigrato in ogni modo, il tycoon che cavalca le voci di ritiro dalla corsa elettorale dell’avversario, smentite dalla Casa Bianca, in realtànon siano il massimo che possa aspettarsi. Anche perché, a giudicare dalla virulenza anche di questi ultimi attacchi,in fondo si mostra quasi convinto che la pezza – come si suole dire in gergo – potrebbe essere anche peggiore del buco che andrebbe a coprire. Un dubbio che ventila a suon di, e che stavolta The Donald indirizza a entrambe gli eventuali competitor – presidente e vice,– con parole strappate da alcuni ammiratori a bordo di undi, e che l’ex inquilino di Washington pubblica sul suo profilo social Truth.