Sipcam Oxon cresce in Francia

(Di giovedì 4 luglio 2024)SpA, multinazionale italiana leader nelle tecnologie per l'agricoltura, sede centrale a Pero (Milano), annuncia l'acquisizione di tutte le attività di distribuzione di Phyteurop SA, una società francese, attraverso la sua nuova controllataFrance SA. Phyteurop, fondata nel 1973 e con sede a Parigi, in, fa parte del gruppo cooperativo InVivo.France intende mantenere una forte partnership con InVivo per garantire l'accesso continuo a un'ampia gamma di soluzioni per l'agricoltura francese, tra cui agrofarmaci tradizionali e innovativi, fertilizzanti, prodotti biorazionali e biostimolanti. L'acquisizione esclude l'impianto di formulazione di Phyteurop a Montreuil-Bellay. "Siamo molto orgogliosi di questa acquisizione", dichiara Nadia Gagliardini, Presidente diSpA.