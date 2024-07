Ricchi ricchissimi praticamente in prigione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Baby Gang esce die, salendo su una Lamborghini, afferma sprezzante che “la legge italiana non funziona un co”. Giacomo Bozzoli lala evita del tutto, fuggendo dall’Italia a bordo di una Maserati. Ora saranno pure due casi isolati (forse), sarà che esseree amare le belle auto non è assolutamente un crimine, tuttavia, senza scadere nel populismo, a noi italiani medi un po’ di effetto lo fa, diciamo così. A noi che ci barcameniamo dignitosamente tra lavoro, mutuo e spese varie, vivendo onestamente e rispettando certi valori. O perlomeno che non ammazziamo lo zio gettandolo nel forno e non ci cimentiamo in rapine e sparatorie. Perché queste sono le accuse, non qualche reato fiscale che fa subito invidia sociale. Va bene la ricchezza, passi anche la sua ostentazione, ma il delirio di impunità anche no, per cortesia.