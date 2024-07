Pomeriggio 5 programma di m*rda | attacco di Fedez senza vergogna

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 luglio 2024)ha recentemente trovato un nuovo partner per le sue dirette su Twitch: Il Rosso. Dopo aver collaborato con personaggi del calibro di Fabio Rovazzi, J-Ax, Luis Sal e Mr Marra, Federico Lucia sembra aver instaurato una nuova e vivace amicizia con Il Rosso, con il quale si esibisce frequentemente in streaming, offrendo ai fan sempre spettacolini vari. Durante una delle ultime dirette,non ha esitato a lanciare frecciate nei confronti del5. L'ex marito di Chiara Ferragni, attualmente indagata per truffa e alle prese con la chiusura dei suoi store a Milano, ha espresso una sua opinione negativa sulla trasmissione condotto da Myrta Merlino (e nell'estate in corso da Simona Branchetti). Nonostante la conduttrice abbia dichiarato di aver avuto contatti privati con, e Michel Dessì lo abbia incontrato più volte, il rapper è stato piuttosto critico nei confronti deldi Canale 5: "Da quant'è che fai Twitch tu? Un anno e mezzo? Sei già in burnout? Perché credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora.