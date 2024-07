Parrocchia di Alberese Che impegno per i giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da quando è arrivato ha portato con sé il vento del cambiamento. Una ventata di freschezza, che non guasta mai, ma anche in senso figurato perché tantissimisi sono avvicinati alla Chiesa. Quel che è un cambiamento, arrivato grazie all’operato di una persona, vuole essere la normalità, quel pizzico di regolarità che non deve mai essere persa. Don Alessio ha riportato il colore, perché è questo ciò che sono i bambini e i ragazzi dellaSanta Maria ad. "Sono arrivato ad Aberese il primo di aprile – dice – che quest’anno era proprio il lunedì dell’Angelo e non so se sia un caso, e sono stato mandato dal vescovo Giovanni Roncari". Chissà di quali segreti è in possesso don Alessio in fondo, stando a quanto afferma, meno di quanti si possano pensare anche se c’è un unico e potente.