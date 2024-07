Palinsesti La7 sfilato Flavio Insinna alla Rai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Enrico Mentana a La7 almeno sino al 2026: ad annunciarlo è stato il patron della rete, Urbano Cairo, durante la presentazione deide La7. Il giornalista ha infatti rinnovato il contratto che lo legarete. Lo storico Alessandro Barbero tornerà su La7 nella prossima stagione tv con il nuovo format 'Barbero risponde', in seconda serata con 26 puntate da mezz'ora. La novità principale si chiama invece. "Quest'anno abbiamo deciso e ottenuto l'accordo con un personaggio davvero straordinario della televisione italiana per fare un game show prima del telegiornale, ovvero- ha spiegato Cairo -.a partire dal 7 ottobre sarà su La7 da lunedì a sabato per il suo game show. E' un acquisto importantissimo sul quale puntiamo moltissimo.