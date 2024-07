Negli ultimi sondaggi politici è cambiato poco rispetto alle Europee

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - Dopo circa un mese delezioni, i dati della consueta Supermedia deiconfermano in modo pressochè totale i rapporti di forza usciti durne. Non si registra dunque alcun effetto 'bandwagon', nè in positivo, per i partiti percepiti come vincitori, nè in negativo, per quelli percepiti come sconfitti. La variazione piu' rilevante è il -0,6% per Forza Italia, attribuibile peraltro al fatto che gli istituti di rilevazione sono tornati a sondare separatamente Noi Moderati. Lo 'spacchettamento' della lista Stati Uniti d'Europa, invece, consente di stimare nuovamente la consistenza del centrosinistra come coalizione così come si era presentata agli elettoriPolitiche 2022, con Pd, Avs e +Europa. A oggi, quella coalizione varrebbemeno di un terzo degli elettori (32,4%), accusando un distacco di 15 punti dal centrodestra (47,3%).