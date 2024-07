Nastri d’Argento 2024 intervista esclusiva a Riccardo Milani | La chiusura delle scuole è un forte segnale di allarme

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 luglio 2024) La favola di, “Un mondo a parte”, ha vinto il Premio Nastrocome migliore commedia. Il regista ha ritirato il riconoscimento ieri sera in occasione della cerimonia di premiazione deiche si è svolta a Roma presso il Maxxi. A salire sul palco assieme a lui anche l’attrice Virginia Raffaele a cui è stato consegnato il Premio come miglior attrice di commedia.Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto inil registache si è detto soddisfatto per l’incredibile successo ottenuto dal film: “Non me lo sarei aspettato anche se ci ho sperato. Sono molto contento del fatto che un film che racconti di una comunità così piccola abbia conquistato il cuore e la testa di un milione e centomila spettatori sparsi in tutto il paese.