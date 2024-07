Meloni si tiene i polacchi del Pis Ed è sempre più indigesta al Ppe

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ursula von der Leyen ha capito che la sua conferma alla guida della Commissione europea, dopo essere stata designata dal Coniglio Ue, ha nell’Eurocamera il principale ostacolo. Solo con un appoggio esterno la trappola dei franchi tiratori il 18 luglio potrà essere evitata con una certa tranquillità. Ma la coperta dei negoziati con le delegazioni esterne alla maggioranza Ppe-Socialisti-Renew rischia di essere comunque troppo corta. Per avere l’appoggio dei Verdi non può aprire a Ecr. E peraltro i Verdi, fanno sapere, di aspettare da von der Leyen una richiesta formale di appoggio. I Verdi chiedono a von der Leyen una richiesta formale di appoggio. Socialisti e liberali tifano per loro L’apertura ai Verdi peraltro può scatenare franchi tiratori nel Ppe.