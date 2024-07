Lotto quaterna da sogno | 240mila euro così non è uno scherzo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 luglio 2024), incredibile ma vero: laè dae ribalta il mondo di questo gioco. Ecco come è riuscito a vincereLa vincita è da record. La terza più alta dell’anno. Al primo posto – prima di entrare nel dettaglio di questo clamoroso colpo – c’è quella di Bellizzi in provincia di Caserta con 376mila. A seguire 250milaa Ozzano dell’Emilia (Bologna). Adesso questa, che ha fruttato 244mila. Estrazione del(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn colpo da. E probabilmente è stato unquello che ha permesso al fortunato giocatore di Porto Torres, in Sardegna e più precisamente in provincia di Cagliari, a giocare quattro numeri su una ruota. Sì, avete letto bene e facciamo fatica anche noi a crederci. Ma i soldi sono stati vinti centrando unaclamorosa che ha fatto immediatamente il giro del web.