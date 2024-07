LIVE Cobolli-Tabilo 6-7 6-7 6-4 6-4 4-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro si ferma ad un passo dalla rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui. 15-40 Due match point. Vola via purtroppo il dritto in uscita dal servizio di. 15-30 Di un soffio out il rovescio dal centro del cileno. 0-30 Che punto di, che difende con il lob di rovescio e va a segno con il dritto lungolinea. 0-15 Complicata la demi-volèe diche si offre al passante dell’avversario. 5-4 Game. Decolla la risposta di rovescio del, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel match. 40-30 Risposta di dritto lungolinea vincente di. 40-15 Il nastro trattiene il dritto inside out del romano. 30-15 Servizio vincente del sudamericano. 15-15 Ed arriva anche il quinto doppio fallo del cileno. 15-0 ACE, il quindicesimo anche per lui.