L’AI può scrivere libri? Lo scienziato sorprende tutti | non è un granché

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 luglio 2024)nella scrittura scientifica è ancora molto acerba e unoche sa bene di cosa sta parlando, ha lasciatosenza parole con la sua affermazione. L’intelligenza artificiale (AI) ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, infiltrandosi in numerosi settori della nostra vita quotidiana e professionale. Tuttavia, quando si tratta di redigere testi scientifici di alto livello, sembra chemostri ancora delle lacune significative. Secondo Silvestro Micera, professore di Bioingegneria alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale perarticoli destinati a riviste prestigiose come ‘Nature’ non offre al momento risultati soddisfacenti. Le sue parole riflettono una certa delusione verso le capacità attuali dei sistemi basati sull’intelligenza artificiale generativa come ChatGpt nel produrre contenuti scientifici rilevanti e stilisticamente avanzati.