L' aeroporto andava spostato anni fa

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ho letto un articolo inerente all’impossibilità di spostare l’di Bologna. Adesso è sicuramente così, ma un’amministrazione illuminata oppure di buon senso, al tempo avrebbe fatto il nuovonel posto dove invece è stato costruito il nuovo centro doganale all’Interporto. All’epoca sarebbe bastato fare in questo modo e mettere il nuovo centro doganale al posto attuale dell’. Tralascio poi tutti i disagi che si sono creati per i dichiaranti doganali e loro dipendenti,costretti a chiudere gli uffici a Bologna per aprirne di nuovi all’interporto o zone limitrofe. Enzo Bendini .