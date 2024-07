Inutile dare tutta la colpa a Trump | le due Americhe di Civil War diventano sempre più probabili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Michele Sanfilippo Il cinema è di gran lunga il più efficace mezzo di espressione artistica attraverso cui è stata rappresentata la duplicità della società statunitense,in bilico tra rispetto dei diritti umani, dei valori democratici e dell’integrazione razziale da un lato e un conservatorismo che troppo spesso è andato a braccetto con forme di suprematismo bianco (vedi Ku Klux Klan) ammantato di fondamentalismo cristiano, dall’altro. Esempi di film imperdibili davvero non mancano, ma ne vorrei citare solo alcuni, tra quelli che a me sono più cari, a partire da Easy Rider, passando per i “Blues Brother”, “Platoon” e quello che amo di più, Il Grande Lebowski dove, in modo apparentemente leggero e ironico, il protagonista, the Dude, un hippie un po’ attempato, deve fronteggiare le iniziative,foriere di violenza e guai, del suo compagno di bowling, Walter.